الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج منوعات حال الطقس صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
نشرة الأخبار المسائية
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

سوريون يحيون ذكرى مرور 12 عاماً على انتفاضتهم ضد النظام

أخبار دولية
2023-03-15 | 09:18
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
سوريون يحيون ذكرى مرور 12 عاماً على انتفاضتهم ضد النظام
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
3min
سوريون يحيون ذكرى مرور 12 عاماً على انتفاضتهم ضد النظام

تظاهر بضعة آلاف من السوريين اليوم، في مدينة إدلب في شمال غرب البلاد، في ذكرى مرور 12 عاماً على انطلاق احتجاجات سلمية طالبت باسقاط النظام قبل تحولها نزاعاً دامياً، مؤكدين رفضهم أي "تطبيع" مع دمشق.
      
وفيما يجري الرئيس بشار الأسد اليوم محادثات رسمية في موسكو ويستفيد نظامه من تضامن عربي واسع أعقب زلزالاً مدمراً ضرب البلاد وتركيا المجاورة الشهر الماضي، يدخل النزاع عامه الثالث عشر، مثقلاً بحصيلة قتلى تجاوزت النصف مليون وعشرات الآف المفقودين والنازحين وسط احتياجات إنسانية هائلة.
      
وفي مدينة إدلب، إحدى المدن الرئيسية التي لا تزال خارجة عن سيطرة القوات الحكومية، توافد مئات السوريين تباعاً، من صغار وكبار، الى ساحة رئيسية، حاملين رايات المعارضة السورية. ورُفعت على واجهة مبنى مشرف على ساحة التظاهر لافتتان، جاء في الأولى بالعربية "الشعب يريد إسقاط النظام" بينما كتب على الثانية بالانكليزية "الحرية والكرامة لجميع السوريين".
      
وقال متظاهر قدّم نفسه باسم أبو شهيد (27 عاماً) لوكالة فرانس برس: "جئنا نحيي ذكرى الثورة، هذه الذكرى العظيمة على قلب كل سوري حر". وأضاف: "نفتخر بهذا اليوم الذي تمكنا فيه من أن نكسر حاجز الخوف ونخرج في وجه النظام المجرم". 
     
وبدءاً من منتصف آذار 2011، خرج عشرات آلاف السوريين في تظاهرات مستوحاة من "ثورات الربيع العربي" مطالبين باسقاط نظام الأسد، لكنها سرعان ما تحولت إلى نزاع دام تنوعت أطرافه والجهات الداعمة لها. وباتت سوريا ساحة لقوات روسية وأميركية وتركية ومقاتلين إيرانيين. 
     
ويأتي إحياء ذكرى الانتفاضة هذا العام بعد أكثر من شهر على زلزال مدمر ضرب سوريا وتسبّب بمقتل نحو ستة آلاف شخص في أنحاء البلاد، معمقاً من معاناة السكان، بعد سنوات الحرب التي تسبّبت بدمار البنى التحتية واستنزاف الاقتصاد.
      
وفاقم الزلزال ظروف السكان المعيشية والاقتصادية سوءاً، ما رتّب عبئاً إضافياً على المنظمات الدولية الإنسانية التي تستجيب للأزمة السورية وكانت تعاني أساساً من نقص التمويل.
      
ونبّهت المديرة الإقليمية لبرنامج الأغذية العالمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا كورين فلايشر في تصريحات لصحافيين في دبي اليوم، إلى أنه "ما لم نحصل على تمويل إضافي، سنضطر إلى قطع (المساعدات) عن 3,8 مليون شخص من إجمالي ثمانية ملايين بحلول تموز". 
     
وأعلنت أن الاحتياجات الغذائية في أعلى مستوياتها منذ اندلاع النزاع، مع وجود 12,9 مليون شخص يعانون حالياً من انعدام الأمن الغذائي، لافتة الى حاجة البرنامج الى 700 مليون دولار حتى نهاية العام.
     
وحذّرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) اليوم، من أن 12 عاماً من النزاع والزلازل المميتة الأخيرة تركت ملايين الأطفال في خطر متزايد من الإصابة بسوء التغذية. وقالت إنها تحتاج 172,7 مليون دولار من أجل المساعدات الفورية المنقذة للحياة لـ 5,4 مليون شخص تضرروا من الزلزال قرابة نصفهم أطفال.
      
وتلقى الأسد إثر الزلزال سيلاً من الاتصالات المتضامنة من قادة وملوك ورؤساء عرب واستقبل موفدين أممين. وهبطت عشرات الطائرات المحملة بالمساعدات، جاء العدد الأكبر منها من الإمارات التي تقود جهود الإغاثة الاقليمية. 
     
ويرى محللون أن الأسد قد يجد في التضامن الواسع معه "فرصة" لتسريع تطبيع علاقاته مع محيطه الإقليمي، وهو هدف تعمل داعمته موسكو على تحقيقه منذ سنوات.
      
وغداة وصوله إلى موسكو، التقى الأسد اليوم نظيره الروسي فلاديمير بوتين، 
      
ولعبت روسيا بتدخلها العسكري المباشر منذ 2015 الدور الأبرز في ترجيح الكفة لصالح قوات النظام بعدما خسرت مناطق واسعة خلال سنوات الحرب الأولى. 
      
وتثير مساعي إعادة "تعويم" نظام الأسد وتطبيع العلاقات معه غضب معارضيه.
     
وعلى هامش مشاركتها في التظاهرة، قالت النازحة من دمشق سلمى سيف (38 عاماً) لفرانس برس: "لو طبّعت دول العالم كلها مع النظام، نحن مستمرون والثورة مستمرة".
      
وعلى بعد أمتار منها، قال علي حاج سليمان (24 عاماً) المقعد جراء إصابة بقصف جوي للنظام قبل سنوات: "أنا ضد التسوية مع نظام مجرم"، متسائلاً: "كيف أساوم من كان السبب في جلوسي على كرسي؟ لا أساومه ولا أساوم كل من يطبّع معه".

أخبار دولية

سوريا

تظاهرات

ذكرى

الانتفاضة

LBCI التالي
وزيرة إكوادورية سابقة مدانة في قضايا فساد تفر الى فنزويلا
إطلاق ذخيرة تحتوي الفوسفور الأبيض على مدينة مجاورة لباخموت في شرق أوكرانيا
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
2022-12-30

تظاهرات في شمال وشمال غرب سوريا تنديداً باجتماع موسكو

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
16:47

في شوارع فرنسا تظاهرات وفوضى وتكسير... ماذا يحدث؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:45

روسيا وسوريا وتركيا وايران على طاولة واحدة غدًا في موسكو

LBCI
أخبار لبنان
2023-03-14

في الذكرى الرابعة لتأسيسها... أكاديمية بشير الجميل تشارك في قداس بكركي

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
14:01

بلينكن يعتبر أن وساطة الصين في الإتفاق السعودي الإيراني أمر جيد

LBCI
أخبار دولية
13:27

السياسة والاقتصاد على طاولة البحث بين الرئيسين الروسي والسوري

LBCI
أخبار دولية
12:04

المتحدث بلسان الجيش الاسرائيلي: القضاء على شخص ربما من حزب الله دخل اسرائيل ونفّذ عملية مجيدو (فيديو+صور)

LBCI
أخبار دولية
11:34

الرئيس الفنلندي يعلن أن تركيا توصلت إلى قرار بشأن عضوية بلاده في الناتو

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
اسرار
2023-03-14

أسرار الصحف 14-3-2023

LBCI
موضة وجمال
2023-02-27

جورجيو أرماني يقدم مجموعة خريف وشتاء 2023 في أسبوع الموضة في ميلانو... وهكذا كانت التصاميم!

LBCI
امن وقضاء
2023-03-08

تعميم أوصاف جثّة سيّدة صدمتها سيّارة مجهولة المواصفات والسائق على أوتوستراد ضبيّه - جلّ الدّيب... هل تعرفون ذويها؟

LBCI
أخبار لبنان
08:20

وزير المالية مدد بموجب قرار لغاية 31/03/2023 مهلة تقديم تصاريح رسم الطابع

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
12:04

المتحدث بلسان الجيش الاسرائيلي: القضاء على شخص ربما من حزب الله دخل اسرائيل ونفّذ عملية مجيدو (فيديو+صور)

LBCI
أخبار دولية
05:42

وزير المالية السعودي لا يرى عائقا أمام الاستثمار في إيران "سريعا"

LBCI
أخبار لبنان
05:28

مخزومي: عدد من نواب التغيير بدأ بعمليّة شبيهة بلوبي إقتصادي نيابي لتقريب وجهات مع صندوق النقد

LBCI
أخبار سياسية
05:21

جنبلاط أمام الجالية في الكويت: لانتخاب رئيس للجمهورية توافقي من أجل الإصلاح

LBCI
اخبار البرامج
02:19

"بلا معلميّة"..ماذا تفعلون اذا سقط هاتفكم بالمياه؟

LBCI
أخبار لبنان
16:54

حملة لتشجيع المرأة على خوض معركة الانتخابات البلدية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
16:47

في شوارع فرنسا تظاهرات وفوضى وتكسير... ماذا يحدث؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
16:33

بين الالتزام وعدم الالتزام... كيف كان مشهد اضراب اساتذة المدارس الخاصة؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
16:10

في دوما البترونية اكتشاف جرتين قديمتين اثناء اعمال ترميم

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
آخر الأخبار
04:24

ارتفاع ملحوظ في أسعار المحروقات...

LBCI
خبر عاجل
12:03

أدرعي: قضى الجيش الإسرائيلي والشاباك بعد ظهر يوم الإثنين على شخص ربما من حزب الله دخل إسرائيل من لبنان ووضع القنبلة في مجيدو

LBCI
أخبار لبنان
05:32

الدولة اللبنانية ممثلةً بهيئة القضايا تدّعي على الأخوين سلامة والحويك وتطلب توقيفهم وحجز أملاكهم

LBCI
خبر عاجل
06:23

معلومات الـLBCI: قاضي التحقيق شربل ابو سمرا اعتبر ان تنفيذ الاستنابة لا يتعارض مع القانون اللبناني والسيادة الوطنية رداُ على المذكرة التوضيحية التي تقدم بها وكيل رياض سلامة بشأن الاستدعاء

LBCI
خبر عاجل
05:38

معلومات الـ LBCI: سلامة تقدم بمذكرة توضيحية معتبرا ان استدعاءه لجلسة تحقيق اوروبية هي انتهاك للسيادة اللبنانية كما استند للمعاهدة الدولية لمكافحة الفساد التي تجيز للدولة أن ترجئ المساعدة القانونية بسبب تعارضها مع تحقيقات أو إجراءات قضائية جارية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:34

النافعة تعود الى العمل قريبا... ولكن

LBCI
فنّ
07:13

الموت يُفجع ملكة جمال لبنان السابقة ساندي تابت

LBCI
خبر عاجل
05:49

رفع جلسة استجواب رياض سلامة الى الغد

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة