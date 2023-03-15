روسيا ستعمل على استعادة حطام المسيّرة الأميركية

أعلن الأمين العام لمجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف أن روسيا ستحاول العثور على الطائرة المسيّرة الأميركية التي تتهمها الولايات المتحدة بالتسبب في إسقاطها في البحر الأسود قبالة أوكرانيا.



وقال باتروشيف في مقابلة مع التلفزيون الروسي: "لا أعلم ما إذا كنا سنستطيع استعادتها، لكن علينا المحاولة".