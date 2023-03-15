الرئيس الفنلندي يعلن أن تركيا توصلت إلى قرار بشأن عضوية بلاده في الناتو

أعلن الرئيس الفنلندي سولي نينيستو أن تركيا توصلت إلى قرار بشأن التصديق على طلب فنلندا الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو) ومن المقرر أن يجتمع مع الرئيس التركي رجب طيب إردوغان الجمعة.



وقال نينيستو في بيان: "كان الأتراك يأملون في أن أكون هناك لتلقي الرد عندما يعلنون القرار. بالطبع قبلت الدعوة".