المتحدث بلسان الجيش الاسرائيلي: القضاء على شخص ربما من حزب الله دخل اسرائيل ونفّذ عملية مجيدو (فيديو+صور)

#عاجل قوات الأمن تقوم بتحييد وقتل المخرب الذي نفذ العملية الارهابية بالقرب من مفرق #مجيدو وتعثر بحوزته على أسلحة وحزام ناسف جاهز للاستخدام وأغراض إضافية.
يظهر التحقيق الأولي أن الإرهابي تسلل على ما يبدو من الأراضي اللبنانية إلى إسرائيل في وقت سابق من هذا الأسبوع >> pic.twitter.com/PQERikg7n6
— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) March 15, 2023
#عاجل قوات الأمن تقوم بتحييد وقتل المخرب الذي نفذ العملية الارهابية بالقرب من مفرق #مجيدو وتعثر بحوزته على أسلحة وحزام ناسف جاهز للاستخدام وأغراض إضافية.
يظهر التحقيق الأولي أن الإرهابي تسلل على ما يبدو من الأراضي اللبنانية إلى إسرائيل في وقت سابق من هذا الأسبوع >> pic.twitter.com/PQERikg7n6
أثناء التمشيط وإغلاق الطرق تم ايقاف سيارة في منطقة بلدة يعارا حيث شكل الإرهابي الذي كان داخلها خطرًا على قوات الشاباك والشرطة والتي قامت بتحييده وقتله وعثرت بحوزته على أسلحة وحزام ناسف جاهز للاستخدام وأغراض إضافية.
تشير التقديرات إلى أن تحييد الإرهابي حال دون وقوع هجوم آخر >> pic.twitter.com/7uU0gKSlmJ
— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) March 15, 2023
أثناء التمشيط وإغلاق الطرق تم ايقاف سيارة في منطقة بلدة يعارا حيث شكل الإرهابي الذي كان داخلها خطرًا على قوات الشاباك والشرطة والتي قامت بتحييده وقتله وعثرت بحوزته على أسلحة وحزام ناسف جاهز للاستخدام وأغراض إضافية.
تشير التقديرات إلى أن تحييد الإرهابي حال دون وقوع هجوم آخر >> pic.twitter.com/7uU0gKSlmJ
يظهر التحقيق الأولي أن الإرهابي تسلل على ما يبدو من الأراضي اللبنانية إلى إسرائيل في وقت سابق من هذا الأسبوع. كما تبين أنه بعد الهجوم قرب مفترق مجيدو قام بتوقيف سيارة وطلب من السائق قيادتها شمالًا.
يجري تحقيق موسع حول العملية وفي إطارها يتم فحص مدى تورط #حزب_الله الإرهابي فيها
— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) March 15, 2023
يظهر التحقيق الأولي أن الإرهابي تسلل على ما يبدو من الأراضي اللبنانية إلى إسرائيل في وقت سابق من هذا الأسبوع. كما تبين أنه بعد الهجوم قرب مفترق مجيدو قام بتوقيف سيارة وطلب من السائق قيادتها شمالًا.
يجري تحقيق موسع حول العملية وفي إطارها يتم فحص مدى تورط #حزب_الله الإرهابي فيها