المتحدث بلسان الجيش الاسرائيلي: القضاء على شخص ربما من حزب الله دخل اسرائيل ونفّذ عملية مجيدو (فيديو+صور)

كشف المتحدث بلسان الجيش الاسرائيلي للاعلام العربي أن الجيش الإسرائيلي والشاباك قضيا بعد ظهر يوم الإثنين على شخص، ربما من حزب الله، دخل إسرائيل من لبنان - ووضع القنبلة في مجيدو.



وأشار إلى أن المعتقل الذي تم تسجيله وهو يرفع يديه هو السائق الذي ألقى القبض على الإرهابي.



وصدر بيان مشترك للجيش والشاباك وشرطة إسرائيل:



"قوات الأمن تقوم بتحييد المخرب الذي نفذ العملية بالقرب من مفرق مجيدو



مع بداية الأسبوع انفجرت عبوة ناسفة بالقرب من مفترق مجيدو واسفرت عن إصابة مواطن إسرائيلي بجروح خطيرة حيث قامت قوات الأمن على اثر ذلك بالعمل على تحديد مكان المشتبه بهم بزرع العبوة الناسفة.



أثناء عمليات التمشيط وإغلاق الطرق تم ايقاف سيارة في منطقة بلدة يعارا حيث شكل الشخص المسلح الذي كان بداخلها خطرًا على قوات الشاباك والشرطة والتي قامت بتحييده وقتله. لقد عثرت القوات بحوزة المخرب على أسلحة وحزام ناسف جاهز للاستخدام وأغراض إضافية.



وتشير التقديرات إلى أن تحييد الشخص حال دون وقوع هجوم آخر.



يظهر التحقيق الأولي أن الإرهابي تسلل على ما يبدو من الأراضي اللبنانية إلى إسرائيل في وقت سابق من هذا الأسبوع. كما تبين أنه بعد الهجوم قرب مفترق مجيدو، قام الشخص بتوقيف سيارة وطلب من السائق قيادتها شمالًا.



يجري تحقيق موسع حول العملية التخريبية وفي إطارها يتم فحص مدى تورط منظمة حزب الله فيها".

#عاجل قوات الأمن تقوم بتحييد وقتل المخرب الذي نفذ العملية الارهابية بالقرب من مفرق #مجيدو وتعثر بحوزته على أسلحة وحزام ناسف جاهز للاستخدام وأغراض إضافية.



يظهر التحقيق الأولي أن الإرهابي تسلل على ما يبدو من الأراضي اللبنانية إلى إسرائيل في وقت سابق من هذا الأسبوع >> pic.twitter.com/PQERikg7n6 — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) March 15, 2023

أثناء التمشيط وإغلاق الطرق تم ايقاف سيارة في منطقة بلدة يعارا حيث شكل الإرهابي الذي كان داخلها خطرًا على قوات الشاباك والشرطة والتي قامت بتحييده وقتله وعثرت بحوزته على أسلحة وحزام ناسف جاهز للاستخدام وأغراض إضافية.

تشير التقديرات إلى أن تحييد الإرهابي حال دون وقوع هجوم آخر >> pic.twitter.com/7uU0gKSlmJ — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) March 15, 2023