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بلينكن يعتبر أن وساطة الصين في الإتفاق السعودي الإيراني أمر جيد

أخبار دولية
2023-03-15 | 14:01
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بلينكن يعتبر أن وساطة الصين في الإتفاق السعودي الإيراني أمر جيد
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بلينكن يعتبر أن وساطة الصين في الإتفاق السعودي الإيراني أمر جيد

بلينكن يعتبر أن وساطة الصين في الإتفاق السعودي الإيراني أمر جيد

أثنى وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الأربعاء بشكل حذر على الصين خصم الولايات المتحدة لوساطتها في الإتفاق بين إيران والسعودية، قائلًا إنه قد يفيد المنطقة. 
     
وقال بلينكن لصحافيين خلال زيارة إلى إثيوبيا: "من وجهة نظرنا، فإن أي أمر قد يساعد في خفض التوترات وتجنب النزاع وردع أي تصرفات خطيرة ومزعزعة للإستقرار من جانب إيران هو أمر جيد". 
 

أخبار دولية

وزير الخارجية الأميركي

أنتوني بلينكن

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