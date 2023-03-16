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سيول: كوريا الشمالية أطلقت صاروخا بالستيا عابرا للقارات

أخبار دولية
2023-03-16 | 01:33
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سيول: كوريا الشمالية أطلقت صاروخا بالستيا عابرا للقارات
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سيول: كوريا الشمالية أطلقت صاروخا بالستيا عابرا للقارات

سيول: كوريا الشمالية أطلقت صاروخا بالستيا عابرا للقارات

أفادت سيول أن كوريا الشمالية أطلقت الخميس صاروخا بالستيا عابرا للقارات، في الوقت الذي يتوجه فيه الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول الى طوكيو لتعزيز الروابط بين البلدين في مواجهة العدوانية المتنامية لبيونغ يانغ.

وقالت هيئة الأركان المشتركة في الجيش الكوري الجنوبي إن "قواتنا العسكرية رصدت إطلاق صاروخ بالستي بعيد المدى من محيط منطقة سونان في بيونغ يانغ"، مشيرة في تصريح الى وكالة الصحافة الفرنسية أن الصاروخ عابر للقارات.

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