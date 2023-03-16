وكالة الطاقة الذرية تعلن اختفاء 2,5 طن من اليورانيوم من موقع في ليبيا

وكالة الطاقة الذرية تعلن اختفاء 2,5 طن من اليورانيوم من موقع في ليبيا

أفادت الوكالة الدولية للطاقة الذرية الأربعاء باختفاء نحو 2,5 طن من اليورانيوم الطبيعي من موقع في ليبيا، وفق إعلان تلّقته وكالة فرانس برس.



وجاء في تقرير أعدّه المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل غروسي للدول الأعضاء أن مفتّشي الهيئة الأممية اكتشفوا خلال زيارة أجروها الثلاثاء "أن عشر حاويات تحوي نحو 2,5 طن من اليورانيوم الطبيعي على شكل مركّز اليورانيوم ("الكعكة الصفراء") لم تعد موجودة في الموقع الذي كانت السلطات قد أعلنت عنه".



وأوضحت الوكالة أنها ستجري عمليات تحقق "إضافية" من أجل "تبيان ظروف اختفاء هذه المادة النووية ومكان تواجدها حاليا". ولم يعط التقرير أي تفاصيل حول الموقع المشار إليه.