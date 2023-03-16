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الأسد: اللقاء مع أردوغان مرتبط بانسحاب تركيا من الأراضي السورية ووقف دعم الإرهاب

أخبار دولية
2023-03-16 | 04:32
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الأسد: اللقاء مع أردوغان مرتبط بانسحاب تركيا من الأراضي السورية ووقف دعم الإرهاب
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الأسد: اللقاء مع أردوغان مرتبط بانسحاب تركيا من الأراضي السورية ووقف دعم الإرهاب

الأسد: روسيا وسوريا تخططان لـ 40 مشروعا استثماريا

أكد الرئيس السوري بشار الأسد  أن روسيا وسوريا تخططان لـ 40 مشروعا استثماريا، قائلاً: "تتوجه باتجاه 40 مشروعاً استثمارياً محددا في مجالات الطاقة والكهرباء والنفط، في مجال النقل، في مجال الإسكان، في المجالات الصناعية، وفي مجالات مختلفة أخرى كثيرة، ولكن بمشاريع محددة بدقة".

وأشار الأسد إلى أن اللقاء مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مرتبط بانسحاب تركيا من الأراضي السورية ووقف دعم الإرهاب، قائلاً: " بسبب الحرب والدور التركي السلبي في هذه الحرب ودعم تركيا للإرهابيين في سوريا، وبسبب دخول جزء من الجيش التركي إلى الأراضي السورية، لم يكن من الممكن أن يكون هناك تواصل مباشر بيننا وبين الطرف التركي". 

واعتبر أنّ تركيا هي دولة محتلة، وهنا يكمن الدور الروسي، أو هنا تكمن أهمية الدور الروسي باعتبارهم على علاقة مع الطرف التركي وعلى علاقة جيدة مع الطرف السوري، وقال: "نحن نثق بالطرف الروسي، فلعبوا دور الوسيط لتسهيل هذه الاتصالات ولكن ضمن الأسس التي تستند إليها السياسة الروسية وهي احترام القانون الدولي، واحترام سيادة الدول، ونبذ الإرهاب، ووحدة الأراضي السورية، وسيادة الدولة السورية على أراضيها، وخروج القوات الأجنبية غير الشرعية من الأراضي السورية ضمن هذه المبادئ".

وأضاف: "بالنسبة لنا أي شيء يمكن أن يغير مسار الحرب باتجاه إنهاء هذه الحرب مع استعادة كامل الحقوق السورية واستعادة الأراضي المحتلة واستعادة سيادة الدولة السورية كاملة، نحن لا بد أن نسعى باتجاه تجريبه، وربما يكون لدينا أمل قليل أحيانًا بأن تكون هناك نتائج حقيقية، ولكن لا بد ألا نترك أية فرصة تمر من دون أن نجربها لأن هذه الفرصة ربما تكون، بالرغم من الأمل الضعيف جدًا، ربما يكون فيها الحل. هذا ما تعمل عليه روسيا بالتعاون مع سوريا، من أجل القيام بمحاولات، بالإضافة إلى محاولات أخرى كما تعرف هناك حوارات في جنيف وفي أستانا وغيرها، كلها لديها نفس الهدف وهو استعادة الاستقرار في سوريا".

وكشف خلال لقائه مع "سبوتنيك" أن زيادة عدد القواعد العسكرية الروسية في سوريا قد تكون ضرورية في المستقبل، معتبراً أن وجود روسيا له أهمية مرتبطة بتوازن القوى في العالم.

وأكّد أنّ سوريا مواقفها واضحة وفي نفس الوقت حاسمة، معتبراً أنّ الاراضي الجديدة التي ضمتها روسيا هي أراض روسية، وقال :"معروف هذا الشيء عبر التاريخ، ونُقلت إلى أوكرانيا ربما منذ حوالي 100 عام أعتقد أيام لينين، وفيها مواطنون روس، هناك حقائق على الأرض تدل على أنها أراض روسية، ونحن مقتنعون بهذا الموقف".

وفي موضوع الزلزال، قال: "هناك جانب آخر للدعم المتعلق بالزلزال، وهو الذي يتعلق بإعادة الإعمار وإعادة المهجرين إلى منازلهم. لا بد قبل أن نطلب مساعدة من أي جهة بهذا الموضوع الحيوي للمرحلة القادمة، أن نضع في سوريا آليات وهيكليات مسؤولة عن عملية إعادة الإعمار، وهذا ما نقوم به، عندها يمكن الطلب من الدول أن تساهم معنا في عملية إعادة الإعمار، وإعادة المهجرين إلى أماكن سكنهم الأصلية أو أماكن سكن أخرى".

أخبار دولية

الاسد

أردوغان

روسيا

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