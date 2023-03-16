شولتس: من "المهم جدا" تأمين ذخائر "بسرعة" لأوكرانيا

شولتس يؤكّد أنّ من "المهم جدا" تأمين ذخائر "بسرعة" لأوكرانيا



أعلن المستشار الألماني أولاف شولتس الخميس أنه من "المهم جدا" تأمين ذخائر "بسرعة" لأوكرانيا من أجل التصدي للغزو الروسي.



وقال في خطاب أمام نواب البوندستاغ: "سنقرر مع شركائنا الأوروبيين تدابير جديدة لضمان إمدادات أفضل ومتواصلة" من الذخائر، خلال قمة الاتحاد الأوروبي الأسبوع المقبل.