مجلس الشيوخ الفرنسي يصادق على نص التسوية لإصلاح نظام التقاعد

مجلس الشيوخ الفرنسي يصادق على نعلى نص التسوية لإصلاح نظام التقاعد الذي يرفع سن التقاعد من 62 إلى 64 عامًا

صادق مجلس الشيوخ الفرنسي ذات الأغلبية اليمينية صباح الخميس على نص التسوية لإصلاح نظام التقاعد الذي يرفع سن التقاعد من 62 إلى 64 عامًا، قبل طرح النص على الجمعية الوطنية في مرحلة أخيرة.



وانتهت الجلسة، التي استمرت ساعة و45 دقيقة، بتبني النص بـ193 صوتًا مقابل 114 صوتًا. وصوّت أغلبية الأعضاء اليمينيين والوسطيين تأييدا للإصلاح.