صدامات عنيفة في أثينا بين الشرطة ومتظاهرين احتجاجا على حادث القطار

صدامات عنيفة في أثينا بين الشرطة ومتظاهرين احتجاجا على حادث القطار



وقعت صدامات عنيفة الخميس في أثينا بين الشرطة ومجموعة من المتظاهرين على هامش التجمعات الغاضبة المستمرة منذ أكثر أسبوعين إثر حادث القطار الذي خلّف 57 قتيلا، وفق مراسلي وكالة فرانس برس.



وجرت الاشتباكات على مقربة من البرلمان في وسط العاصمة وألقى المتظاهرون زجاجات حارقة فيما رد الشرطيون مستخدمين الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية.

