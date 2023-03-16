شمخاني يتوجهُ الى الإمارات الخميس: هدف إيران من دبلوماسية الجوارِ إيجادُ منطقةٍ قوية

شمخاني يتوجهُ الى الإمارات الخميس..



في تطورٍ ملحوظٍ في العلاقات الامارتية الايرانية، أكّد أمين مجلس الأمن القومي الإيراني علي شمخاني، قبل مغادرتِه إلى الإمارات، أنّ هدفَ إيران من دبلوماسية الجوارِ إيجادُ منطقةٍ قوية.



وكانت قد أفادت وسائلُ اعلام ايرانية، بأنّ شمخاني سيتوجهُ الى الإمارات الخميس للقاءِ نظيره الإماراتي طحنون بن زايد، لبحث وضع مفاوضات إحياء الاتفاق النووي المبرم في 2015، وقضايا أمنية وسياسية أخرى.



يأتي ذلك بعد أيام من إعلان السعودية وإيران، استئنافَ العلاقاتِ الدبلوماسية بينهما برعاية صينية.