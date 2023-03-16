بولندا تعلن تسليم أوكرانيا أربع طائرات ميغ-29 في الأيام القادمة

بولندا تعلن تسليم أوكرانيا أربع طائرات ميغ-29 في الأيام القادمة

أعلن الرئيس البولندي أندريه دودا الخميس أن وارسو ستنقل إلى أوكرانيا أربع طائرات مقاتلة سوفياتية التصميم من طراز ميغ-29 خلال الأيام المقبلة.



وقال دودا للصحافيين: "في مرحلة أولى سننقل خلال الأيام المقبلة أربع طائرات تعمل بشكل كامل لأوكرانيا".

