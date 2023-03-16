مسؤول إيراني يزور الإمارات لبحث تطورات المنطقة بعد اتفاق الرياض وطهران

بحث مستشار الأمن الوطني الإماراتي الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان مع أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني في أبوظبي تطورات منطقة الخليج، بعد نحو اسبوع من اتفاق طهران والرياض على استئناف العلاقات.





وقالت وكالة أنباء الإمارات إنّ الشيخ طحنون بن زايد وشمخاني ناقشا الخميس "مختلف جوانب العلاقات الثنائية وفرص تعزيزها وتطويرها بما يخدم المصالح المتبادلة للبلدين خاصة في المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية".