محققون أمميون: نقل أطفال أوكرانيين إلى روسيا يشكل جريمة حرب

محققون أمميون: نقل أطفال أوكرانيين إلى روسيا يشكل جريمة حرب

رأى فريق تحقيق من الأمم المتحدة الخميس أن نقل أطفال أوكرانيين إلى المناطق الخاضعة لسيطرة موسكو في أوكرانيا وإلى روسيا يشكل "جريمة حرب".



وقال المحققون في تقريرهم الأول أن مهاجمة روسيا البنية التحتية للطاقة الأوكرانية واستخدام التعذيب قد يشكل "جرائم ضد الإنسانية".