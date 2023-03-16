روسيا تؤكد أنها لا تشكل تهديدًا لفنلندا والسويد في عملية إنضمامهما لحلف شمال الأطلسي

روسيا تؤكد أنها لا تشكل تهديدًا لفنلندا والسويد في عملية إنضمامهما لحلف شمال الأطلسي

أكدت روسيا الخميس أنها لا تشكل تهديدًا لفنلندا والسويد اللتين تعرقل أنقرة إنضمامهما إلى حلف شمال الأطلسي.



وأشار الرئيس الفنلندي سولي نينيستو الأربعاء إلى أن تركيا توصلت إلى قرار بشأن التصديق على طلب هلسنكي الإنضمام إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو)، ومن المقرر أن يجتمع مع الرئيس التركي رجب طيب إردوغان الجمعة.



وقال الناطق بإسم الكرملين دميتري بيسكوف الخميس لصحافيين: "نددنا مرارًا بهذا التوجه حيال إنضمام فنلندا والسويد، قلنا مرارًا إن روسيا لا تشكل بأي حال تهديدًا لهذين البلدين".



ولفت إلى أن لا خلاف بين هذين البلدين وروسيا.



وقال بيسكوف: "لم يهددونا أبدًا، لذلك لا نشكل تهديدًا لهم، ولا يسعنا إلا أن نأسف لطموحهم بالإنضمام إلى حلف شمال الأطلسي".

