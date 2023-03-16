محققون من الأمم المتحدة يعلنون عدم العثور على أدلة عن إبادة في أوكرانيا

أعلن فريق التحقيق الذي شكلته الأمم المتحدة للنظر في انتهاكات حقوق الإنسان منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا، الخميس أنه لم يخلص إلى وقوع إبادة في أوكرانيا.





وقال رئيس فريق التحقيق القاضي النروجي إريك موس في مؤتمر صحافي في جنيف "لم نخلص إلى وقوع إبادة جماعية داخل أوكرانيا"، لكنه أضاف "لقد لاحظنا أن هناك بعض الجوانب التي قد تثير أسئلة بخصوص تلك الجريمة... لكننا لم نتوصل بعد إلى أي استنتاج".