البنك المركزي الأوروبي يرفع معدل الفائدة 0,5 نقطة رغم الإضطرابات المصرفية

تمسك البنك المركزي الأوروبي الخميس بقرار رفع سعر الفائدة المخطط له مع تركيزه على مكافحة التضخم المرتفع رغم إضطراب السوق بسبب مخاوف من إتساع الأزمة المصرفية.ورفع البنك أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار نصف نقطة مئوية، كما كان قد تعهد في السابق. غير أنه تخلى استخدام إشارة كانت معتمدة في البيانات السابقة تتعلق بضرورة رفع الأسعار "بشكل كبير" في المستقبل.