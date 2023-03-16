شولتس يقول إنه يتابع مسألة الإصلاحات القضائية في إسرائيل بقلق بالغ

شولتس يقول إنه يتابع مسألة الإصلاحات القضائية في إسرائيل بقلق بالغ

أكد المستشار الألماني أولاف شولتس لنظيره الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الخميس أنه يتابع "بقلق بالغ" النقاشات بشأن إصلاحات نظام القضاء المثيرة للجدل في إسرائيل.



وقال شولتس خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نتانياهو في برلين: "نتابع النقاشات بدقة كبيرة وبقلق بالغ، لن أخفي ذلك". ويرى منتقدو الإصلاحات أنها تشكل تهديدًا للنظام الديموقراطي.

