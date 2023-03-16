وزير الخارجية الأوكراني يعلن أنه ناقش مع نظيره الصيني "أهمية" مبدأ وحدة الأراضي

أعلن وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا الخميس أنه بحث مع نظيره الصيني تشين غانغ احترام مبدأ وحدة الأراضي، فيما شددت بكين على ضرورة استئناف محادثات السلام.





وقال كوليبا عبر تويتر اثر محادثته الهاتفية مع غانغ "ناقشنا أهمية مبدأ وحدة الأراضي". وتمتنع بكين عن إدانة الغزو الروسي لأوكرانيا لكنها تشدد على أهمية احترام حدود الدول ذات السيادة.