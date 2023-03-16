وزير الخارجية الصيني يحضّ أوكرانيا وروسيا على استئناف محادثات السلام

حضّ وزير الخارجية الصيني تشين غانغ في محادثة هاتفية مع نظيره الأوكراني دميترو كوليبا الخميس، على استئناف محادثات السلام بين كييف وموسكو "في أقرب وقت ممكن"، وفق ما أعلنت بكين.





وقال تشين في بيان إن "الصين تخشى أن تتصاعد الأزمة وتخرج عن نطاق السيطرة. وتأمل أن يحافظ الطرفان على الهدوء، وأن يمارسا ضبط النفس، ويستأنفا محادثات السلام في أقرب وقت ممكن، وأن يعودا إلى طريق التسوية السياسية".