نتانياهو يعتبر أن الانتقادات الموجهة الى إصلاحه القضائي "سخيفة" و"عبثية"

وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الانتقادات الموجهة إلى خطة الإصلاح القضائي المثيرة للجدل بأنها "سخيفة" و"عبثية".



وقال الزعيم الإسرائيلي في مؤتمر صحافي مشترك في برلين مع المستشار الألماني أولاف شولتس: "يجري القول إنني حاكم يلغي الديمقراطية. لن يتطلب الأمر وقتا طويلا لإدراك أن ذلك سخيف وعبثي".