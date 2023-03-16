الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
16
o
جبل لبنان
14
o
متن
16
o
كسروان
16
o
الشمال
13
o
الجنوب
14
o
البقاع
7
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
نقطة حب
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
16
o
جبل لبنان
14
o
متن
16
o
كسروان
16
o
الشمال
13
o
الجنوب
14
o
البقاع
7
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI News
LBCI Lebanon
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
مقتل خمسة أشخاص بتحطم مروحية في إقليم كردستان في شمال العراق
أخبار دولية
2023-03-16 | 12:56
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
مقتل خمسة أشخاص بتحطم مروحية في إقليم كردستان في شمال العراق
قتل خمسة أشخاص على الأقلّ بتحطّم مروحية في منطقة نائية في شمال العراق، كما أعلنت سلطات إقليم كردستان الذي يحظى بحكم ذاتي الخميس، مؤكدة أن من بين القتلى "عناصر في حزب العمال الكردستاني".
ورداً على سؤال لفرانس برس بشأن هذا الحادث الذي لم تعرف تفاصيله بعد، قال مصدر في حزب العمال الكردستاني الذي تصنّفه أنقرة وحلفاؤها الغربيون بـ"الإرهابي"، إن التنظيم "يتحقق" في الموضوع بدون أن يؤكد أو ينفي أن القتلى أو المروحية ينتمون للمجموعة أو لا.
وأعلن جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان في بيان، أن مروحية من طراز يوروكوبتر AS350 "تحطمت" ليل الأربعاء الخميس في منطقة دهوك، "ما أدى إلى مقتل جميع ركابها".
من جهته، أكد مسؤول التواصل مع الإعلام الأجنبي في حكومة إقليم كردستان لاوك غفوري أن "خمسة أشخاص على الأقل قتلوا"، مشيرا الى أن التحقيق لا يزال قائماً من قبل المسؤولين الأمنيين لتحديد لمن تعود المروحية وأسباب الحادث.
وقال لفرانس برس: "بعض الركاب الذين قتلوا في الحادث هم عناصر في حزب العمال الكردستاني وفق التحقيق الأولي".
وينشط متمردو حزب العمال الكردستاني في مخيمات تدريب وقواعد خلفية لهم في شمال العراق الذي يتعرض مراراً للقصف جراء هذا النزاع، حيث تشنّ أنقرة التي تقيم منذ 25 عاماً قواعد عسكرية في شمال العراق، ضربات جوية وعمليات عسكرية مراراً ضدّ التنظيم.
ونفت أنقرة من جهتها أن تكون المروحية تابعة لها، بحسب بيان للقوات الأمنية التركية.
وأعلن حزب العمال الكردستاني في 10 شباط "تعليقاً" لأعماله العسكرية في تركيا على إثر الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد.
وتُفاقم العمليات العسكرية التركية في شمال العراق الضغط على العلاقات بين أنقرة وحكومة العراق المركزية في بغداد التي تتهم تركيا بانتهاك سيادة أراضيها، رغم أنّ البلدين شريكان تجاريان هامّان. وطالب العراق مراراً تركيا بالانسحاب من أراضيه.
ويجد المدنيون أنفسهم في خطّ النار جراء هذا النزاع. ففي تموز 2022، قتل تسعة مدنيين عراقيين بقصف استهدف منتجعاً سياحياً في إقليم كردستان، حمّلت بغداد تركيا مسؤوليته، بينما نفت تركيا ذلك.
كذلك، مطلع آذار قتل عدد من المقاتلين الايزيديين المرتبطين بحزب العمال الكردستاني بضربات طائرات بدون طيار نسبت إلى تركيا في منطقة سنجار. وقبل ذلك بشهر استهدفت ثمانية صواريخ قاعدة تركية في شمال العراق بدون أن يسفر الهجوم عن وقوع ضحايا.
أخبار دولية
تحطم
مروحية
إقليم كردستان
العراق
التالي
الرئيس الكوري الجنوبي يصل إلى اليابان لفتح "فصل جديد" في العلاقات بين البلدين
أوستن أبلغ الروس بأن الولايات المتحدة ستواصل الطيران "حيثما يسمح القانون الدولي" بذلك
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار دولية
2023-02-23
مصرع أربعة أشخاص بتحطم مروحية في كازاخستان
أخبار دولية
2023-02-23
مصرع أربعة أشخاص بتحطم مروحية في كازاخستان
0
أخبار دولية
2023-02-23
تحطم مروحية في ايران وإصابة وزير ووقوع ضحايا
أخبار دولية
2023-02-23
تحطم مروحية في ايران وإصابة وزير ووقوع ضحايا
0
آخر الأخبار
2023-02-17
ماكرون يشدد على "الحفاظ على سيادة العراق" غداة لقائه رئيس حكومة إقليم كردستان
آخر الأخبار
2023-02-17
ماكرون يشدد على "الحفاظ على سيادة العراق" غداة لقائه رئيس حكومة إقليم كردستان
0
أخبار دولية
2023-02-16
قتيلان في تحطم مروحية عسكرية في جنوب الولايات المتّحدة
أخبار دولية
2023-02-16
قتيلان في تحطم مروحية عسكرية في جنوب الولايات المتّحدة
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
17:13
الأمم المتحدة تمدد تفويض بعثتها في أفغانستان عاما واحدا
أخبار دولية
17:13
الأمم المتحدة تمدد تفويض بعثتها في أفغانستان عاما واحدا
0
أخبار دولية
15:35
الشرطة الفرنسية تقوم بفضّ احتجاج على إقرار إصلاح نظام التقاعد قرب البرلمان في باريس
أخبار دولية
15:35
الشرطة الفرنسية تقوم بفضّ احتجاج على إقرار إصلاح نظام التقاعد قرب البرلمان في باريس
0
أخبار دولية
15:13
يلين تؤكد أنّ النظام المصرفي الأميركي سليم رغم الفوضى
أخبار دولية
15:13
يلين تؤكد أنّ النظام المصرفي الأميركي سليم رغم الفوضى
0
أخبار دولية
15:11
حصيلة الاعصار فريدي في ملاوي 326 قتيلا
أخبار دولية
15:11
حصيلة الاعصار فريدي في ملاوي 326 قتيلا
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
17:25
وليد جنبلاط تلقى اتصالا من إرسلان
أخبار لبنان
17:25
وليد جنبلاط تلقى اتصالا من إرسلان
0
تقارير نشرة الاخبار
2023-03-11
صراخ ومشاهد جثث في سد البوشرية... ماذا حصل؟
تقارير نشرة الاخبار
2023-03-11
صراخ ومشاهد جثث في سد البوشرية... ماذا حصل؟
0
أخبار دولية
2023-01-08
أكثر من 18 قتيلاً و20 جريحاً في حادث مروري بشرق الصين
أخبار دولية
2023-01-08
أكثر من 18 قتيلاً و20 جريحاً في حادث مروري بشرق الصين
0
أخبار لبنان
2023-01-07
بيان توضيحي من رئيسة رابطة التعليم الثانوي الرسمي في لبنان..
أخبار لبنان
2023-01-07
بيان توضيحي من رئيسة رابطة التعليم الثانوي الرسمي في لبنان..
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
14:40
في الـNBA... خمسون نقطة لنجم غولدن ستايت لم تكن كافية لتجنيب فريقه الخسارة
تقارير نشرة الاخبار
14:40
في الـNBA... خمسون نقطة لنجم غولدن ستايت لم تكن كافية لتجنيب فريقه الخسارة
0
تقارير نشرة الاخبار
14:39
إتفاق الترسيم مع قبرص مجمّد..
تقارير نشرة الاخبار
14:39
إتفاق الترسيم مع قبرص مجمّد..
0
تقارير نشرة الاخبار
14:37
ريال مدريد يقصي ليفربول... وتأهل تاريخي لنابولي للمرة الأولى إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا
تقارير نشرة الاخبار
14:37
ريال مدريد يقصي ليفربول... وتأهل تاريخي لنابولي للمرة الأولى إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا
0
تقارير نشرة الاخبار
14:32
إطلاق النسخة الثانية من مهرجان جونية الفرنكوفونية
تقارير نشرة الاخبار
14:32
إطلاق النسخة الثانية من مهرجان جونية الفرنكوفونية
0
تقارير نشرة الاخبار
14:30
حملوا تطبيق BAM Leb واكتشفوا جمال لبنان!
تقارير نشرة الاخبار
14:30
حملوا تطبيق BAM Leb واكتشفوا جمال لبنان!
0
تقارير نشرة الاخبار
14:28
أين الحقيقة في حفريات وآثار دوما؟
تقارير نشرة الاخبار
14:28
أين الحقيقة في حفريات وآثار دوما؟
0
تقارير نشرة الاخبار
14:25
داعش في لبنان مجدداً... والحصيلة توقيف شقيقين!
تقارير نشرة الاخبار
14:25
داعش في لبنان مجدداً... والحصيلة توقيف شقيقين!
0
أخبار لبنان
14:22
وفد مجموعة العمل الأميركية من أجل لبنان إلتقى مخزومي بحضور شيا وعدد من النواب ورجال الأعمال
أخبار لبنان
14:22
وفد مجموعة العمل الأميركية من أجل لبنان إلتقى مخزومي بحضور شيا وعدد من النواب ورجال الأعمال
0
تقارير نشرة الاخبار
14:20
هل يُرفع دولار السحوبات في المصارف عن الـ١٥ ألف ليرة؟
تقارير نشرة الاخبار
14:20
هل يُرفع دولار السحوبات في المصارف عن الـ١٥ ألف ليرة؟
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
آخر الأخبار
10:09
أسعار المحروقات تُحلّق...
آخر الأخبار
10:09
أسعار المحروقات تُحلّق...
2
اقتصاد
04:12
ارتفاع إضافي بأسعار المحروقات...
اقتصاد
04:12
ارتفاع إضافي بأسعار المحروقات...
3
اقتصاد
13:03
وزارة الاقتصاد حدّدت سعر الخبز
اقتصاد
13:03
وزارة الاقتصاد حدّدت سعر الخبز
4
خبر عاجل
04:35
وصول حاكم مصرف لبنان رياض سلامة إلى قصر العدل
خبر عاجل
04:35
وصول حاكم مصرف لبنان رياض سلامة إلى قصر العدل
5
خبر عاجل
10:50
معلومات للـLBCI: تحديد جلسة ثانية لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة عند التاسعة من صباح الجمعة
خبر عاجل
10:50
معلومات للـLBCI: تحديد جلسة ثانية لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة عند التاسعة من صباح الجمعة
6
فنّ
06:16
حقيبة لؤي راغب علامة الضخمة تثير الجدل (صور)
فنّ
06:16
حقيبة لؤي راغب علامة الضخمة تثير الجدل (صور)
7
أخبار لبنان
07:30
العثور على جثة فتاة في المنية
أخبار لبنان
07:30
العثور على جثة فتاة في المنية
8
خبر عاجل
12:38
معلومات للـLBCI حول اللقاء السعودي الفرنسي في باريس غدا: لبحث الوضع في لبنان وفرص الاصلاحات الاقتصادية والسياسية وموضوع الانتخابات الرئاسية وأهمية الضغط لانتخاب رئيس
خبر عاجل
12:38
معلومات للـLBCI حول اللقاء السعودي الفرنسي في باريس غدا: لبحث الوضع في لبنان وفرص الاصلاحات الاقتصادية والسياسية وموضوع الانتخابات الرئاسية وأهمية الضغط لانتخاب رئيس
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store