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مقتل خمسة أشخاص بتحطم مروحية في إقليم كردستان في شمال العراق

أخبار دولية
2023-03-16 | 12:56
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مقتل خمسة أشخاص بتحطم مروحية في إقليم كردستان في شمال العراق
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مقتل خمسة أشخاص بتحطم مروحية في إقليم كردستان في شمال العراق

قتل خمسة أشخاص على الأقلّ بتحطّم مروحية في منطقة نائية في شمال العراق، كما أعلنت سلطات إقليم كردستان الذي يحظى بحكم ذاتي الخميس، مؤكدة أن من بين القتلى "عناصر في حزب العمال الكردستاني". 
      
ورداً على سؤال لفرانس برس بشأن هذا الحادث الذي لم تعرف تفاصيله بعد، قال مصدر في حزب العمال الكردستاني الذي تصنّفه أنقرة وحلفاؤها الغربيون بـ"الإرهابي"، إن التنظيم "يتحقق" في الموضوع بدون أن يؤكد أو ينفي أن القتلى أو المروحية ينتمون للمجموعة أو لا. 
      
وأعلن جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان في بيان، أن مروحية من طراز يوروكوبتر AS350 "تحطمت" ليل الأربعاء الخميس في منطقة دهوك، "ما أدى إلى مقتل جميع ركابها". 
      
من جهته، أكد مسؤول التواصل مع الإعلام الأجنبي في حكومة إقليم كردستان لاوك غفوري أن "خمسة أشخاص على الأقل قتلوا"، مشيرا الى أن التحقيق لا يزال قائماً من قبل المسؤولين الأمنيين لتحديد لمن تعود المروحية وأسباب الحادث. 
     
وقال لفرانس برس: "بعض الركاب الذين قتلوا في الحادث هم عناصر في حزب العمال الكردستاني وفق التحقيق الأولي". 
      
وينشط متمردو حزب العمال الكردستاني في مخيمات تدريب وقواعد خلفية لهم في شمال العراق الذي يتعرض مراراً للقصف جراء هذا النزاع، حيث تشنّ أنقرة التي تقيم منذ 25 عاماً قواعد عسكرية في شمال العراق، ضربات جوية وعمليات عسكرية مراراً ضدّ التنظيم. 
      
ونفت أنقرة من جهتها أن تكون المروحية تابعة لها، بحسب بيان للقوات الأمنية التركية. 
      
وأعلن حزب العمال الكردستاني في 10 شباط "تعليقاً" لأعماله العسكرية في تركيا على إثر الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد. 
      
وتُفاقم العمليات العسكرية التركية في شمال العراق الضغط على العلاقات بين أنقرة وحكومة العراق المركزية في بغداد التي تتهم تركيا بانتهاك سيادة أراضيها، رغم أنّ البلدين شريكان تجاريان هامّان. وطالب العراق مراراً تركيا بالانسحاب من أراضيه.
      
ويجد المدنيون أنفسهم في خطّ النار جراء هذا النزاع. ففي تموز 2022، قتل تسعة مدنيين عراقيين بقصف استهدف منتجعاً سياحياً في إقليم كردستان، حمّلت بغداد تركيا مسؤوليته، بينما نفت تركيا ذلك.  
     
كذلك، مطلع آذار قتل عدد من المقاتلين الايزيديين المرتبطين بحزب العمال الكردستاني بضربات طائرات بدون طيار نسبت إلى تركيا في منطقة سنجار. وقبل ذلك بشهر استهدفت ثمانية صواريخ قاعدة تركية في شمال العراق بدون أن يسفر الهجوم عن وقوع ضحايا. 

أخبار دولية

تحطم

مروحية

إقليم كردستان

العراق

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