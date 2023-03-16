البيت الأبيض: تسليم بولندا مقاتلات ميغ لأوكرانيا "لا يغير" الموقف الأميركي المعارض لإرسال طائرات

جون كيربي: قرار بولندا لا يغير حساباتنا فيما يتعلق بطائرات إف16

أعلن البيت الأبيض أن قرار بولندا إرسال مقاتلات ميغ-29 لأوكرانيا "لا يغير" الموقف الأميركي المعارض لإرسال طائرات أميركية الصنع إلى كييف.



وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي جون كيربي إن قرار بولندا "لا يغير حساباتنا فيما يتعلق بطائرات إف16" الأميركية الصنع، مضيفا أن الخطوة البولندية "لا تؤثر ولا تغير" ذلك.