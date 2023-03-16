البيت الأبيض: محادثات بين شي جينبينغ وزيلينسكي ستكون "أمرا جيدا"

أعلن المتحدث باسم البيت الابيض جون كيربي أن محادثة بين الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي والرئيس الصيني شي جينبينغ ستكون "أمرا جيدا جدا"، مؤكدا ان الولايات المتحدة "تشجع" مثل هذا الاتصال.



وكان الرئيس الأوكراني أعلن في نهاية شباط أنه يتوقع لقاء مع الرئيس الصيني فيما قالت صحيفة "وول ستريت جورنال" في مطلع الاسبوع ان شي جينبينغ يعتزم التحدث قريبا الى نظيره الاوكراني ما سيشكل أول محادثة بينهما منذ الغزو الروسي لاوكرانيا قبل اكثر من سنة.