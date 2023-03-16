الأمم المتحدة تمدد تفويض بعثتها في أفغانستان عاما واحدا

جدّد مجلس الأمن الدولي اليوم، تفويض بعثة الأمم المتحدة في أفغانستان (يوناما) لمدة عام، طالباً من الأمين العام تقديم تقرير حول كيفية مواصلة المجتمع الدولي عمله في البلاد التي تحكمها طالبان.



وصدر القرار بإجماع أعضاء المجلس الـ15 وجاء فيه أن المجلس "يشدد على الأهمية الحاسمة لاستمرار وجود اليوناما والوكالات الأممية في جميع أنحاء أفغانستان".



ومدّد المجلس مهمة البعثة حتى 17 آذار 2024 من دون تعديل تفويضها.



ودعا المجلس "جميع الجهات الفاعلة السياسية الأفغانية وأصحاب المصلحة المعنيين، بما في ذلك السلطات المعنية والجهات الفاعلة الدولية، إلى التنسيق مع البعثة في تنفيذ ولايتها وكفالة سلامة وأمن وحرية تنقل موظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها في جميع أنحاء أفغانستان".



وتم تبني قرار ثان بالإجماع الخميس يطالب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بإجراء "تقييم متكامل ومستقل" للوضع في البلاد بحلول 17 تشرين الثاني 2023 لتقديم "توصيات استشرافية لنهج متكامل ومتسق في ما بين الجهات الفاعلة السياسية والإنسانية والإنمائية ذات الصلة، داخل وخارج منظومة الأمم المتحدة، من أجل معالجة التحديات التي تواجهها أفغانستان".



وبحسب النص، يشمل ذلك "مجموعة واسعة من القضايا، بما في ذلك الإنسانية والأمنية والحقوقية - خصوصا حقوق النساء والفتيات والأقليات الدينية والعرقية والإرهاب - بالإضافة إلى المخدرات والتنمية وسيادة القانون، من بين أمور أخرى".