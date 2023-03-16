الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج منوعات حال الطقس صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
حوار المرحلة
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

مصارف أميركية كبرى تقرر إيداع 30 مليار دولار في "فيرست ريبابليك"

أخبار دولية
2023-03-16 | 18:54
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
مصارف أميركية كبرى تقرر إيداع 30 مليار دولار في &quot;فيرست ريبابليك&quot;
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
مصارف أميركية كبرى تقرر إيداع 30 مليار دولار في "فيرست ريبابليك"

قرّرت مصارف أميركية كبرى إيداع ما مجموعه 30 مليار دولار في مصرف "فيرست ريبابليك"، وذلك في مسعى لإنقاذه وتهدئة المخاوف من أن يكون التالي بعد انهيار مصرفين أحدهما "سيليكون فالي بنك". 
     
وكان المصرف ومقرّه الرئيسي كاليفورنيا قد حدّ من خسائره الخميس بعد تقارير عن أنه قد يتلقى ضخ أموال من بعض المؤسسات المالية البارزة في البلاد.
      
وتهاوت أسهم المصرف الإثنين بأكثر من 65% مع بدء التداول في وول ستريت، ما أدى إلى تراجع أسهم بنوك أخرى في وقت تواجه المصارف الإقليمية الأميركية ضغوطا. 
     
والخميس، أعلنت مجموعة تضم 11 مصرفا بينها "بنك اوف أميركا" و"سيتي غروب" و"جي بي مورغان" أنها قرّرت إيداع ما مجموعه 30 مليار دولار في "فيرست ريبابليك".
      
وجاء في بيان مشترك لمسؤولين في وزارة الخزانة الأميركية ووكالة تأمين الودائع الفدرالية ومكتب مراقبة العملة أن "هذا الدعم الذي تقدّمه مجموعة من المصارف الكبرى محلّ ترحيب، ويظهر متانة النظام المصرفي". 
     
وتأسس فيرست ريبابليك في العام 1985 وهو يحتل المرتبة 14 في قائمة المصارف الأميركية الكبرى لناحية الأصول التي بلغت قيمتها 212 مليار دولار في نهاية العام 2022. 
     
والمصرف مقرّه الرئيسي في سان فرانسيسكو، مع فروع في الساحل الشرقي بما في ذلك نيويورك وفلوريدا وولايات غربية على غرار واشنطن ووايومينغ. 
     
والخميس، أكدت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين أمام أعضاء الكونغرس، أنّ النظام المصرفي الأميركي لا يزال سليماً على الرغم من قلق الأسواق بشأن انهيار "بنك سيليكون فالي" (اس في بي) و"بنك سيغنيتشر". 
     
وانهار "بنك سيليكون فالي"، المقرض الرئيسي للشركات الناشئة في الولايات المتحدة منذ الثمانينات، بعد تهافت مفاجئ على سحب الودائع، ما دفع بالهيئات الناظمة لوضع اليد عليه الجمعة. 
     
وأعلنت وزارة الخزانة وبنك الاحتياطي الفدرالي والمؤسسة الفدرالية للتأمين على الودائع الأحد، أنها ستغطي جميع المودعين في "بنك سيليكون فالي"، بينما قدّم الاحتياطي الفدرالي أداة إقراض جديدة للمصارف في محاولة لمنع تكرار سيناريو "بنك سيليكون فالي".

أخبار دولية

مصارف أميركية

فيرست ريبابليك

سيليكون فالي بنك

LBCI التالي
مجلس الشيوخ الفرنسي يصادق على نص التسوية لإصلاح نظام التقاعد
وزير الدفاع الإسرائيلي في جولة على الحدود اللبنانية: المسؤول عن الهجوم سيدفع الثمن
LBCI السابق
اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
09:02

بنك فرنسا: البنوك الأوروبية قوية للغاية خلافًا لوضع بعض البنوك الأميركية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
08:44

بعد الامارات شمخاني الى العراق.. ففي أيّ اطارٍ تَجري هذه الزيارات؟

LBCI
أخبار دولية
08:27

بلينكن لفرانس برس حول الاحتجاجات في إسرائيل: الإصلاحات تتطلب "توافقا"

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:49

مشروعُ إصلاحِ نظامِ التقاعدِ يُشعِلُ الشارعَ الفرنسي

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
منوعات
08:38

إليكم أفضل مطارات العالم لعام 2023... ومطار دولة عربية في المركز الثاني!

LBCI
رياضة
11:12

مقدمو العروض لشراء مانشستر يونايتد سيجرون محادثات مع النادي هذا الاسبوع

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2023-02-25

زيادات مرتقبة الإثنين لموظفي القطاع العام والعسكريين وبدل النقل... هذه تفاصيلها

LBCI
علوم وتكنولوجيا
2023-03-13

تحذير...العثور على مواد كيميائية سامة في ورق المرحاض

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
08:44

بعد الامارات شمخاني الى العراق.. ففي أيّ اطارٍ تَجري هذه الزيارات؟

LBCI
أخبار لبنان
08:31

جلسة الاستماع الثانية لسلامة اليوم في قصر عدل بيروت..

LBCI
أخبار لبنان
07:55

مؤتمر تحت عنوان "الشريكة" بمناسبة يوم المرأة العالمي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:49

مشروعُ إصلاحِ نظامِ التقاعدِ يُشعِلُ الشارعَ الفرنسي

LBCI
أخبار لبنان
04:20

شيا خلال إطلاق صندوق الطاقة الشمسية والمتجددة: سيساهم بشراء وتركيب أنظمة توليد الطاقة الشمسية لما لا يقل عن 25 شركة

LBCI
أخبار لبنان
03:20

سلامة يصل الى قصر العدل.. ماذا في التفاصيل؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:40

في الـNBA... خمسون نقطة لنجم غولدن ستايت لم تكن كافية لتجنيب فريقه الخسارة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:39

إتفاق الترسيم مع قبرص مجمّد..

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:37

ريال مدريد يقصي ليفربول... وتأهل تاريخي لنابولي للمرة الأولى إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
آخر الأخبار
10:09

أسعار المحروقات تُحلّق...

LBCI
اقتصاد
13:03

وزارة الاقتصاد حدّدت سعر الخبز

LBCI
خبر عاجل
05:39

أسعار المحروقات تواصل الإرتفاع... وانخفاض بسعر الغاز

LBCI
خبر عاجل
08:19

بعد جلسة الإستماع إليه... سلامة يصدر بيانًا

LBCI
خبر عاجل
10:50

معلومات للـLBCI: تحديد جلسة ثانية لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة عند التاسعة من صباح الجمعة

LBCI
صحف اليوم
01:26

دولة عربية تنوي وضع مبلغ مالي ضخم بمثابة وديعة مصرفية للبنان (نداء الوطن)

LBCI
خبر عاجل
12:38

معلومات للـLBCI حول اللقاء السعودي الفرنسي في باريس غدا: لبحث الوضع في لبنان وفرص الاصلاحات الاقتصادية والسياسية وموضوع الانتخابات الرئاسية وأهمية الضغط لانتخاب رئيس

LBCI
حال الطقس
02:29

منخفض جوي بدءاً من العصر

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة