كوريا الشمالية تعلن أنها اختبرت صاروخا بالستيا عابرا للقارات

أكدت كوريا الشمالية أنها اختبرت الخميس صاروخا بالستيا عابرا للقارات يعرف باسم "هواسونغ-17"، وفق ما أوردت الوكالة الرسمية الكورية الشمالية.



وأوردت الوكالة أن الصاروخ الذي سبق أن أفادت حكومة سيول بأن بيونغ يانغ أطلقته، تم اختباره في خضم مناورات عسكرية أميركية-كورية جنوبية مشتركة "مستفزة وعدائية".