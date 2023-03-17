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الاحتياطي الفدرالي أقرض البنوك الأميركية 12 مليار دولار لتخفيف الضغوط عنها
أخبار دولية
2023-03-17 | 02:09
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الاحتياطي الفدرالي أقرض البنوك الأميركية 12 مليار دولار لتخفيف الضغوط عنها
قروض من الاحتياطي الفدرالي للبنوك الأميركية لتخفيف الضغوط عنها
بلغت قيمة القروض التي منحها الاحتياطي الفدرالي للبنوك الأميركية بموجب برنامج جديد كُشف النقاب عنه الأحد نحو 12 مليار دولار، مع تحرك السلطات في واشنطن لتخفيف الضغوط عن النظام المالي في أعقاب انهيار "بنك سيليكون فالي".
وأعلن الاحتياطي الفدرالي (البنك المركزي الأميركي) في بيان الخميس أن المبالغ المستحقة في إطار "برنامج التمويل المؤقت للبنوك" وصلت إلى 11,9 مليار دولار بحلول الأربعاء.
وكان الاحتياطي الفدرالي بالتعاون مع وزارة الخزانة والمؤسسة الفدرالية للتأمين على الودائع قد كشف ليل الأحد عن برنامج القروض لتجنيب بنوك أخرى مشكلات السيولة التي دفعت "بنك سيليكون فالي" للانهيار.
ويوفر البرنامج تمويلا إضافيا "للمساعدة في ضمان قدرة البنوك على تلبية احتياجات جميع المودعين"، كما جاء في بيان الفدرالي.
وأبلغت وزيرة الخزانة جانيت يلين أعضاء مجلس الشيوخ الخميس بأن السلطات تحركت بسرعة لحماية المودعين في بنكي "سيليكون فالي" و"سيغنتشر" الذي انهار أيضا بعد أن رأت "خطرا جديا بحصول عدوى" في القطاع المصرفي.
وبعد أيام على انهيار "بنك سيليكون فالي"، تراجعت أسهم عدد من البنوك الإقليمية على رأسها "فيرست ريبابليك" بسبب مخاوف متعلقة بوضعها المالي على المدى الطويل.
لكن الأسواق استجابت بشكل إيجابي بعد أن أعلنت مجموعة تضم 11 من أكبر البنوك الأميركية بينها "بنك اوف أميركا" و"سيتي غروب" و"جي بي مورغان" "غولدمان ساكس" الخميس ايداعها 30 مليار دولار في "فيرست ريبابليك".
وقالت المجموعة في بيان لها إن أفعالها تعكس "الثقة في النظام المصرفي للبلاد".
أخبار دولية
الاحتياطي الفدرالي
البنوك الأميركية
دولار
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