موسكو تصنّف متطوعين روس يقاتلون إلى جانب أوكرانيا على أنهم "إرهابيين"

أعلنت موسكو الخميس تصنيف منظمة "فيلق حرية روسيا" التي تضم متطوعين روس يقاتلون إلى جانب أوكرانيا على أنها جماعة "إرهابية"، وفق ما ذكرت وكالات أنباء روسية.ويحظر هذا التصنيف أنشطة المنظمة في روسيا ويعرّض أفرادها ومناصريها لخطر التعرض لعقوبات شديدة تصل إلى السجن المؤبد.وقال مكتب المدعي العام الروسي في بيان على تلغرام إن المحكمة العليا أصدرت هذا التصنيف بناء على طلبه.وأضاف البيان أن المنظمة تسعى "لتقويض الأسس الدستورية لروسيا والانقلاب على السلطة في البلاد، بما في ذلك عن طريق شن أعمال إرهابية".وتأسس "فيلق حرية روسيا" مع بدء الغزو الروسي لأوكرانيا، وهو يشكل جزءا من كتائب متطوعين دوليين يقاتلون إلى جانب الجيش الأوكراني وشعاره يمثل قبضة تحمل عبارتي "روسيا و"حرية".وخلال مقابلة في كانون الثاني قال المتحدث باسم المنظمة الذي يطلق على نفسه اسم "قيصر" لمراسلي وكالة فرانس برس، إن الفيلق يضم "مئات عدة" من المتطوعين الروس.وأضاف أن مقاتلين من الفيلق يحاربون في مدينة باخموت التي تشهد معارك ضارية منذ أشهر.