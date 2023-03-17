شي جينبينغ سيبحث مع بوتين ترسيخ التعاون الإستراتيجي الأسبوع المقبل في روسيا

شي جينبينغ سيبحث مع بوتين ترسيخ التعاون الإستراتيجي الأسبوع المقبل في روسيا

أعلن الكرملين الجمعة أن الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والصيني شي جينبينغ سيبحثان ترسيخ التعاون الإستراتيجي بين البلدين خلال زيارة الرئيس الصيني الأسبوع المقبل إلى روسيا، وذلك في ظل الغزو الروسي لأوكرانيا.



وأفاد الكرملين في بيان بأنه خلال الزيارة التي تجري بين 20 و22 آذار سيبحث الرئيسان ترسيخ الشراكة الشاملة والتعاون الإستراتيجي بين روسيا والصين ولا سيما على الساحة الدولية، مشيرًا إلى أنه سيتم توقيع وثائق ثنائية هامة.

