الكرملين يتوعد بأن المقاتلات التي سترسلها بولندا وسلوفاكيا لأوكرانيا "ستُدمَّر"

الكرملين يتوعد: المقاتلات التي سترسلها بولندا وسلوفاكيا لأوكرانيا "ستُدمَّر"



توعّد الكرملين الجمعة بأن المقاتلات التي سترسلها بولندا وسلوفاكيا لأوكرانيا "ستُدمَّر"، مشددًا على أن شحنات الأسلحة الغربية لكييف لن تغيّر أهداف روسيا العسكرية.



وقال الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف "لن يغيّر توفير هذه المعدات العسكرية - كما سبق أن قلنا - نتيجة العملية العسكرية الخاصة"، وهو المصطلح الرسمي الذي تستخدمه موسكو للإشارة إلى غزوها. وأضاف "ستُدمَّر كل هذه المعدات".