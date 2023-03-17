وزيرُ الخارجية التركي يصلُ السبت الى مصر

وزيرُ الخارجية التركي في مِصر السبت



يصلُ وزيرُ الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو غدا السبت الى مِصر بزيارةٍ رسمية، تلبيةً لدعوةٍ من نظيرِه سامح شكري، في زيارةٍ هي الأولى من نوعِها منذ 11أحدَ عشرَ عاما.



وأفادَت وزارةُ الخارجية التركية أن تشاووش أوغلو سيلتقي خلالَ الزيارةِ الرسمية نظيرَه سامح شكري، ويبحثُ معه في العلاقاتِ الثنائية، اضافةً الى تبادلِ وجهاتِ النظرِ حيالَ قضايا إقليمية ودولية.



وكان شكري قد أجرى في شباط الماضي زيارةَ تعزيةٍ وتضامنٍ إلى تركيا عقبَ كارثةِ الزلزال، والتقى تشاووش أوغلو.