بلينكن لفرانس برس حول الاحتجاجات في إسرائيل: الإصلاحات تتطلب "توافقا"

بلينكن لفرانس برس حول الاحتجاجات في إسرائيل: الإصلاحات تتطلب "توافقا"

اعلن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إن أي إصلاحات كبيرة تتطلب "توافقا"، وذلك فيما تشهد إسرائيل احتجاجات منددة بمشروع رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو لتعديل النظام القضائي للحد من صلاحيات المحكمة العليا.



وفي حديث مع وكالة فرانس برس في ساعة متأخرة الخميس قال بلينكن إنه فيما لن تنحاز الولايات المتحدة إلى أي طرف بشأن تفاصيل المقترحات "في ديموقراطية إسرائيل النابضة جدا" فإن التوصل إلى "توافق هو أفضل سبيل للمضي قدما".



