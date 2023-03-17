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بنك فرنسا: البنوك الأوروبية قوية للغاية خلافًا لوضع بعض البنوك الأميركية
أخبار دولية
2023-03-17 | 09:02
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بنك فرنسا: البنوك الأوروبية قوية للغاية خلافًا لوضع بعض البنوك الأميركية
بنك فرنسا: البنوك الأوروبية قوية للغاية خلافًا لوضع بعض البنوك الأميركية
أعلن حاكم البنك المركزي الفرنسي فرنسوا فيلوروا دي غالو الجمعة أن المصارف الفرنسية والأوروبية قوية للغاية، وذلك غداة رفع البنك المركزي الأوروبي معدل الفائدة في ظل الإضطرابات التي يشهدها النظام المصرفي.
وقال عبر إذاعة "بي إف إم بيزنس" إنّ "المصارف الأوروبية ليست في وضع بعض المصارف الأميركية لسبب بسيط للغاية وهو أنها لا تخضع للقواعد ذاتها"، في إشارة إلى انهيار بعض المصارف الإقليمية مؤخرًا في الولايات المتحدة، ما أحدث إضطرابات في الأسواق.
وفي السياق، سلط الحاكم الضوء على معايير "بازل 3" التي تم وضعها بعد الأزمة المالية في العام 2008 والتي انتقدت في بعض الأحيان لكنها أثبتت فعالية قواعدها على سيولة المصارف وأصولها الصافية.
وأوضح أن 400 مجموعة مصرفية أوروبية تخضع لهذه المعايير في مقابل 13 في الولايات المتحدة هي من كبرى المؤسسات في البلاد.
أخبار دولية
بنك فرنسا
البنوك الأوروبية
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