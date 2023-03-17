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إردوغان يطلب من البرلمان التركي المصادقة على طلب انضمام فنلندا إلى الناتو

إردوغان يطلب من البرلمان التركي المصادقة على طلب انضمام فنلندا إلى الناتو



أعطى الرئيس التركي رجب طيب إردوغان الضوء الأخضر الجمعة لانضمام فنلندا إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو)، تاركًا للبرلمان التركي مهمة التصديق على الطلب الفنلندي.



وقال في ختام اجتماع في أنقرة مع الرئيس الفنلندي سولي نينيستو "قررنا بدء بروتوكول انضمام فنلندا إلى الناتو في برلماننا". وسبق أن وافقت 28 دولة من أصل 30 دولة عضو في التحالف على ترشيح فنلندا.