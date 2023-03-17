البرلمان المجري سيصوت في 27 آذار على انضمام فنلندا إلى الناتو

البرلمان المجري سيصوت في 27 آذار على انضمام فنلندا إلى الناتو



سيصوت البرلمان المجري في 27 آذار على طلب انضمام فنلندا إلى حلف شمال الأطلسي، حسبما قال الناطق باسم الحكومة زولتان كوفاش، بُعيد إعطاء الرئيس التركي رجب طيب إدروغان الضوء الأخضر ليصادق برلمان بلده على الطلب.



وكتب كوفاش على تويتر، نقلًا عن رئيس كتلة حزب "فيديس" البرلمانية مات كوشيس، أن الحزب الحاكم "يدعم انضمام فنلندا إلى حلف شمال الأطلسي، على أن يجري التصويت في البرلمان في 27 آذار". ولم يتطرق إلى طلب انضمام السويد للحلف الدفاعي.