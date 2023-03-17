إلغاء جزء من رحلات مطارَي باريس أورلي ومرسيليا الإثنين بسبب إضراب

طلبت المديرية العامة للطيران المدني في فرنسا من شركات الطيران أن تلغي الإثنين 30 % من رحلاتها في باريس-أورلي و20 % في مرسيليا-بروفانس في جنوب شرق البلاد، بسبب إضراب مراقبي الحركة الجوية احتجاجًا على رفع سن التقاعد.





وقالت المديرية العامة للطيران المدني الجمعة إنه "على الرغم من هذه الإجراءات الوقائية، من المتوقع حدوث اضطرابات وتأخيرات".





معدل الإلغاء الموصى به في مطار باريس أورلي ليوم الإثنين يزيد عن 20 % في نسبة الرحلات المغادرة من المطار التي ألغيت هذا الأسبوع.