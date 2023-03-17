واشنطن "تشجع" تركيا على المصادقة "بسرعة" على عضوية السويد في الناتو

اعلن مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض جايك ساليفان الجمعة ان الولايات المتحدة "ترحّب" بالمصادقة التي تستعد تركيا لمنحها لانضمام فنلندا إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو) و"تشجعها" على المصادقة "بسرعة" على عضوية السويد.





وقال ساليفان في بيان أنه من جهة أخرى، تدعو واشنطن "المجر إلى استكمال إجراءات المصادقة على انضمام السويد وفنلندا دون تأخير" قائلا "تعتبر الولايات المتحدة أن هذين البلدين يجب أن يصبحا عضوين في الناتو في أسرع وقت ممكن".