وزير الداخلية التونسي النافذ توفيق شرف الدين يعلن استقالته من منصبه

أعلن وزير الداخلية التونسي توفيق شرف الدين المقرب من الرئيس قيس سعيّد، استقالته الجمعة قائلا إنه يريد تكريس وقته لأبنائه الثلاثة بعد وفاة زوجته العام الماضي.





وأكد شرف الدين الذي تولى المنصب في تشرين الأول 2021، في تصريحات للصحافة أنه طلب من سعيّد قبول استقالته وشكره على "تفهم وضعيتي"، مضيفا "أزفت اللحظة لكي أعود إلى الأبناء وأتحمل هذه الأمانة".