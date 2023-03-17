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الجمعية الوطنية الفرنسية تنظر الإثنين باقتراحين لحجب الثقة عن الحكومة
أخبار دولية
2023-03-17 | 14:28
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الجمعية الوطنية الفرنسية تنظر الإثنين باقتراحين لحجب الثقة عن الحكومة
ستنظر الجمعية الوطنية الفرنسية الاثنين ابتداءً من الساعة 16,00 بالتوقيت المحلي باقتراحين لحجب الثقة عن الحكومة قدمت أحدهما مجموعة صغيرة من النواب المستقلين، والآخر اليمين المتطرف، بحسب ما قالت مصادر برلمانية لوكالة فرانس برس.
ومن المقرر عقد مؤتمر يجمع رؤساء الكتل والمسؤولين الرئيسيين في الجمعية الوطنية الاثنين الساعة 15,30 (14,30 بتوقيت غرينتش) للمصادقة على جدول الأعمال، قبل استئناف الجلسة ابتداءً من الساعة 16,00 (15,00 بتوقيت غرينتش).
وقدم نواب مجموعة "ليوت" المستقلة اقتراحاً "تشارك فيه أحزاب عدة" لحجب الثقة عن الحكومة الجمعة. وشارك نواب من ائتلاف "نوبس" اليساري في التوقيع عليه ردا على قرار الحكومة بتمرير إصلاح نظام المعاشات التقاعدية بدون تصويت، استناداً إلى المادة 49.3 من الدستور التي تجيز ذلك.
أخبار دولية
الجمعية الوطنية الفرنسية
الحكومة
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