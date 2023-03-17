"يوتيوب" تعيد تفعيل قناة دونالد ترامب

أعلنت "يوتيوب" الجمعة إنهاء تعليق مشاركة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب في المنصة بعد عامين من حظره عقب هجوم أنصار له على الكابيتول.





وقالت المنصة الأميركية العملاقة على تويتر "اعتبارا من اليوم، لم تعد قناة دونالد ترامب خاضعة لقيود".