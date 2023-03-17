مئة قتيل في الأراضي الفلسطينية وإسرائيل منذ بداية 2023

قتل فلسطيني الجمعة في الضفة الغربية المحتلة برصاص القوات الإسرائيلية التي قالت إن الشاب أشهر سكيناً، ليرتفع عدد القتلى في النزاع الإسرائيلي الفلسطيني إلى 100 منذ بداية عام 2023.





وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان إن يزن عمر جميل خصيب البالغ 23 عامًا قُتل "بعد أن فتحت قوات الاحتلال النار عليه عند المدخل الشمالي لمدينة البيرة" قرب رام الله في الضفة الغربية المحتلة.





من جهته، قال الجيش الإسرائيلي إن "جنودا رصدوا شخصًا اشتبهوا في تصرفاته وطلبوا منه التعريف بنفسه فأشهر سكيناً واقترب من العسكريين الذين ردوا بإطلاق النار" و"حيّدوه".