ترامب ينشر على فيسبوك ويوتيوب لأول مرة منذ تعليق حساباته في 2021

نشر الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب على فيسبوك ويوتيوب الجمعة للمرة الأولى منذ تعليق حساباته قبل عامين عقب الاعتداء على مبنى الكابيتول.





وكتب الزعيم الجمهوري السابق الذي يسعى للترشح لولاية ثانية في عام 2024، "لقد عدت!"، إلى جانب مقطع فيديو مدته 12 ثانية مقتطف من خطاب فوزه بعد انتخابات 2016، ويقول فيه "آسف لجعلكم تنتظرون - عمل معقد".