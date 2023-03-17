تفكيك شبكة لتهريب القات بين إسرائيل وفرنسا وهولندا

أعلن الدرك الفرنسي الجمعة تفكيك شبكة هرّبت أكثر من ثمانية أطنان من القات بين إسرائيل وفرنسا وهولندا تبلغ قيمتها السوقية 1,2 مليون يورو.





أتاح التحقيق توقيف "تسعة مهربين" وضبط "242 كيلوغراما من القات و28 ألف يورو وسيارتين" الثلاثاء الماضي، بحسب بيان صادر عن الدرك.





وذكر المصدر ذاته أن المتهمين مثلوا أمام العدالة الجمعة.