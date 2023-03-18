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بايدن: مذكرة التوقيف الصادرة عن الجنائية الدولية بحق بوتين "مبررة"
أخبار دولية
2023-03-18 | 01:37
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بايدن: مذكرة التوقيف الصادرة عن الجنائية الدولية بحق بوتين "مبررة"
بايدن: مذكرة التوقيف الصادرة عن الجنائية الدولية بحق بوتين "مبررة"
اعتبر الرئيس الأميركي جو بايدن أن مذكرة التوقيف التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بحق نظيره الروسي فلاديمير بوتين بتهمة ارتكاب جرائم حرب "مبررة".
وذكّر بايدن خلال حديثه مع صحافيين في البيت الأبيض بأنّ الولايات المتحدة ليست جزءا من المحكمة الجنائية الدولية، لكنه رغم ذلك اعتبر أن قرارها يبعث "إشارة قوية جدا".
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