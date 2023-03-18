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برلين وطوكيو تعتزمان تعزيز علاقاتهما في الأمن الإقتصادي والدفاع
أخبار دولية
2023-03-18 | 09:53
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برلين وطوكيو تعتزمان تعزيز علاقاتهما في الأمن الإقتصادي والدفاع
برلين وطوكيو تعتزمان تعزيز علاقاتهما في الأمن الإقتصادي والدفاع
أعلن رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا والمستشار الألماني أولاف شولتس في مؤتمر صحافي مشترك في طوكيو السبت تعزيز علاقات بلديهما في مجالات الأمن الإقتصادي والدفاع.
ويزور شولتس اليابان للمرة الثانية في أقل من عام. ويرافقه ستة وزراء ووفد من مدراء الأعمال في ألمانيا، إذ ترغب برلين بتوسيع تبادلاتها في منطقة آسيا والمحيط الهادئ إلى ما هو أبعد من الصين.
وتستضيف اليابان قمة مجموعة السبع في أيار في هيروشيما غرب البلاد.
وشدد كيشيدا وشولتس على حاجة بلديهما إلى زيادة تنويع مصادر الإمدادات التي شهدت إضطرابات على خلفية جائحة كوفيد-19، ثم الغزو الروسي لأوكرانيا.
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