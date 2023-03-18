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الحكم على شخصين بالإعدام في إيران على خلفية الهجوم على مرقد ديني في شيراز

الحكم على شخصين بالإعدام في إيران على خلفية الهجوم على مرقد ديني في شيراز

حكمت محكمة إيرانية على شخصين بالإعدام في هجوم شن في تشرين الأول على مرقد ديني في مدينة شيراز الجنوبية وأودى بحياة 13 شخصًا على الأقل، حسبما أفادت السلطة القضائية السبت.



ونقل موقع "ميزان أونلاين" عن رئيس السلطة القضائية في محافظة فارس (جنوب) كاظم موسوي قوله إن الشخصين دينا بتهم الفساد في الأرض والتمرد المسلح والعمل ضد الأمن القومي.



وقال إنهما "متورطان بشكل مباشر في تسليح وإمداد، وتأمين اللوجستيات وتوجيه المنفذ الرئيسي للهجوم الإرهابي على مرقد السيد أحمد بن موسى الكاظم (المعروف بـ"شاه جراغ") في 26 تشرين الأول الذي أسفر عن مقتل 13 شخصًا وإصابة 30 آخرين بجروح".



وأشار إلى أنه حكم على ثلاثة متهمين آخرين في القضية بالسجن لمدة خمسة و15 و25 عامًا لكونهم أعضاء في تنظيم الدولة الإسلامية.



وأوضح أن الأحكام الصادرة على الأشخاص الخمسة يمكن إستئنافها أمام المحكمة العليا.

