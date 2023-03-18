إردوغان يعلن تمديد إتفاقية تصدير الحبوب الأوكرانية

إردوغان يعلن تمديد إتفاقية تصدير الحبوب الأوكرانية

أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان السبت تمديد الإتفاقية التي سمحت باستئناف تصدير الحبوب الأوكرانية بعد بدء الغزو الروسي لأوكرانيا، دون أن يحدد مدة التمديد.



وقبل ساعات من إنتهاء مدة الإتفاقية عند منتصف ليل السبت الأحد، قال إردوغان في تصريحات بثها التلفزيون التركي: "بعد محادثات مع الجانبين، ضمنا تمديد الإتفاقية التي كان يفترض أن تنتهي في 19 آذار".



ومن جهته، رحب وزير البنى التحتية الأوكرانية أولكسندر كوبراكوف بالإعلان، مشيرًا إلى أن الإتفاق مدد لفترة 120 يومًا.



وكتب على تويتر: "مددت مبادرة حبوب البحر الأسود لفترة 120 يومًا. نشكر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش والأمم المتحدة والرئيس رجب طيب إردوغان ووزير الدفاع التركي خلوصي آكار بالإضافة إلى جميع شركائنا لالتزامهم بالإتفاق".



وحتى الساعة، لم تؤكد روسيا تمديد الإتفاقية.

