الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج منوعات حال الطقس صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
لبنان بقصّة
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

روسيا وافقت على تمديد اتفاقية تصدير الحبوب الأوكرانية 60 يوما

أخبار دولية
2023-03-18 | 11:09
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
روسيا وافقت على تمديد اتفاقية تصدير الحبوب الأوكرانية 60 يوما
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
روسيا وافقت على تمديد اتفاقية تصدير الحبوب الأوكرانية 60 يوما

روسيا وافقت على تمديد اتفاقية تصدير الحبوب الأوكرانية 60 يوما

أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا السبت أن موسكو وافقت على تمديد اتفاقية تصدير الحبوب الأوكرانية لمدة 60 يوما يوما فقط. 
 
وقالت زاخاركوفا في تصريحات نقلتها وكالة أنباء انترفاكس "نرى تقارير من أطراف في، اتفاقية الحبوب، تفيد بتمديد الاتفاق لمدة 120 يوما. قلنا مرارا... إن الجانب الروسي أخطر جميع أطراف الاتفاقية بأنه يمددها لمدة 60 يوما".

آخر الأخبار

أخبار دولية

روسيا

الحبوب

أوكرانيا

LBCI التالي
كمال الفقي وزيرا للداخلية التونسية
تفكيك شبكة لتهريب القات بين إسرائيل وفرنسا وهولندا
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
2023-03-16

وزير الخارجية الصيني يحضّ أوكرانيا وروسيا على استئناف محادثات السلام

LBCI
أخبار دولية
2023-03-15

روسيا تسقط ثلاثة صواريخ فوق بيلغورود الحدودية مع أوكرانيا

LBCI
أخبار دولية
2023-03-13

إيران وبيلاروسيا تعززان علاقاتهما على خلفية الحرب في أوكرانيا

LBCI
أخبار دولية
2023-03-07

أوكرانيا تناشد الدعم لإيصال الحبوب إلى افريقيا

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
15:32

قتيلان وثمانية جرحى في ضربات على كراماتورسك بشرق أوكرانيا

LBCI
أخبار دولية
15:26

إطلاق صاروخ من غزة على إسرائيل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
15:05

مصر وتركيا... عهد جديد؟

LBCI
أخبار دولية
11:42

إردوغان يعلن تمديد إتفاقية تصدير الحبوب الأوكرانية

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
علوم وتكنولوجيا
2023-03-13

تحذير...العثور على مواد كيميائية سامة في ورق المرحاض

LBCI
أخبار لبنان
16:17

تفاصيل الاجتماع الفرنسي - السعودي... والعين على التطورات المقبلة

LBCI
منوعات
2023-03-17

الإدانة الأولى على الإطلاق... الحبس لشاب نزع "الواقي الذكري" بدون موافقة شريكته

LBCI
أمن وقضاء
16:07

إطلاق نار باتجاه أحد الصرافين وسرقته

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
15:08

Grand Prix جدة أكثر من مجرد جولة في بطولة العالم في الفورمولا وان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
15:05

مصر وتركيا... عهد جديد؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
15:01

من الشرق الأقصى إلى الشرق الأوسط... شغف بودا يسحر الحاضرين في قصر الإمارات!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:59

في صور... مد جسور الثقافة والفن بين إيطاليا ولبنان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:56

أمسيات بيروت للرسوم المتحركة فعالية تقدم مواهب لبنانية في هذا النوع من الإبداع

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:51

أنشطة فنية وثقافية في إطار فعالية جونية مدينة فرنكوفونية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:39

حملة We Miss Lebanon إلى العالمية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:02

إليكم ما شهده إجتماع السعودية وفرنسا حول الملف اللبناني…

LBCI
أخبار لبنان
14:00

أبو فاعور: لالتقاط إيجابيات الإتفاق السعودي الإيراني للوصول إلى تفاهم على رئيس

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
خبر عاجل
09:10

إرتفاع بأسعار المحروقات...

LBCI
حال الطقس
02:59

منخفض جوي بانتظار لبنان... اليكم طقس الأيام المقبلة

LBCI
منوعات
07:30

بسبب خلافات عائلية... قتل زوجته بأفظع الطرق!

LBCI
خبر عاجل
06:31

الراعي يدعو النواب المسيحيين إلى خلوة روحية وصلاة في 5 نيسان في حريصا

LBCI
صحف اليوم
01:24

"توتال" تتحرك وتوقعات إيجابية حول الكهرباء.. (الأخبار)

LBCI
صحف اليوم
01:17

وقائع اتصالات فرنسا مع أميركا والسعودية: التهديد بالعقوبات يثمر رئاسياً... (الأخبار)

LBCI
صحف اليوم
00:45

تحركات مقلقة.. (الجمهورية)

LBCI
صحف اليوم
01:30

باريس تستوضح فرنجية حول مقاربته لإنقاذ لبنان (الشرق الأوسط)

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة