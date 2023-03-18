روسيا وافقت على تمديد اتفاقية تصدير الحبوب الأوكرانية 60 يوما

روسيا وافقت على تمديد اتفاقية تصدير الحبوب الأوكرانية 60 يوما

أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا السبت أن موسكو وافقت على تمديد اتفاقية تصدير الحبوب الأوكرانية لمدة 60 يوما يوما فقط.



وقالت زاخاركوفا في تصريحات نقلتها وكالة أنباء انترفاكس "نرى تقارير من أطراف في، اتفاقية الحبوب، تفيد بتمديد الاتفاق لمدة 120 يوما. قلنا مرارا... إن الجانب الروسي أخطر جميع أطراف الاتفاقية بأنه يمددها لمدة 60 يوما".